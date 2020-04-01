شكرا لقرائتكم خبر عن 50 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائية عراقية اليوم الإربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد إلى 715 حالة ، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة والشفاء 192حالة. وقالت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة إن مدينة بغداد تصدرت المدن العراقية بعدد الاصابات حيث بلغت الاصابات فيها 179 حالة بينما بلغت الوفيات 13 حالة . وأعلن العراق تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى 19 ابريل الجاري بعد اتساع رقعة الإصابات لتشمل جميع المدن العراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.