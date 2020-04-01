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لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أنه بلغ إجمالي الحالات الصابة 479 إصابة، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصًا.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة حالة وفاة.

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