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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمأرب

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة يحقق انتصارات وتقدماً في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، ويحرر مواقع استراتيجية لأول مرة منذ ٢٠١٥ في ميمنة وميسرة سلسلة جبل هيلان والتقدم مستمر لتحرير باقي مواقع المليشيا الحوثية في الاريلات والمقاطع.

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