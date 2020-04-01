شكرا لقرائتكم خبر عن «ملينا خلاص من الوافدين أقطهم بالبر» .. حياة الفهد تُشعل تويتر والان نبدء بالتفاصيل

حالة واسعة من الجدل ، انتشرت على تويتر ، بعد تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد والتي طالب خلالها بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتين إلى بلادههم.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية : "إحنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، أطلعهم وأقطهم برا والله، وأقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون".

وعلق أحد المغردين "فنانة كبيرة لها كل الاحترام والتقدير سقطت سقوط ذريع في وحل الفئوية بعيد عن الانسانية". وقال أخر "والله هذا الكلام بالفعل صادم من ان يصدر من سيدة الشاشة الخليجية التى أبكتنا صغارًا وكبارًا بأدوارها الرائعة خاصة دور الأم للأسف سقطت من اعين محبينك فى اخر عمرك فنانة كبيرة يفترض ان تكون قادرة على ضبط النفس ،انفعالات غير مبررة الفن رسالة حب وخير لكل الناس بالأخص بهذه الفترة الحرجة".

فيما توافق معها إحدى المغردات قائلة "كلام صحيح رحلوهم كل دوله تهتم بمواطنيها الاجهزه محدوده وابن البلد اولى".