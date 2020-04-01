محافظ الديوانية يشكل لجنة تحقيقية لطاقم طبي سلّم جثة متوفي بفيروس كورونا لذويه

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية لطاقم طبي سلم جثة متوفي بفيروس كورونا الى ذويه قبل وصول النتائج المختبرية الخاصة به.
وشدداً الشعلان، بجحسب البيان، بـ"إتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره في إداء واجبه الوطني والشرعي إتجاه حياة المواطنين".
وتابع، "وردت تواً إولى إجراءات خلية الأزمة الطارئة بقضاء عفك بحجر مايقارب ستون شخصاً ملامساً للمتوفي مابين طبيباً وممرضاً، إضافة الى ذويه والملامسين لهم وعزل المنطقة التي يسكن بها عزلاً تاماً مع الإستمرار بأعمال التعفير والتعقيم المكثف".
وكانت دائرة صحة الديوانية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين بفايروس كورونا، الأولى لامرأة من قضاء الدغارة، والثانية لرجل كبير بالسن من قضاء عفك "توفى أثناء أخذ الفحص في الطوارئ".كورونا
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