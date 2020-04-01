القبض على سارق أجهزة موبايل من خيم المتظاهرين في النجف

افادت مديرية شرطة محافظة النجف، الاربعاء، بالقبض على سارق اجهزة موبايل من خيم المتظاهرين في المحافظة.



وبينت "لدى التحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب سرقة ثانية من خيم الإعتصام وسرقته جهاز موبايل يعود لاحد المتظاهرين إذ اقبل على دخول الخيمة وسرقته للمموبايل عند الصباح. وقالت المديرية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شعبة الغري التابعة لقسم مكافحة اجرام النجف القت القبض على متهم ارتكب جريمة السرقة، مبينة أنه اقبل على سرقة جهاز موبايل من احدى خيم الإعتصام في ساحة الصدرين.وبينت "لدى التحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب سرقة ثانية من خيم الإعتصام وسرقته جهاز موبايل يعود لاحد المتظاهرين إذ اقبل على دخول الخيمة وسرقته للمموبايل عند الصباح. وأشارت الى "احالته للقضاء وقرر القاضي توقيفه لينال جزاءه العادل".

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