ضيفٌ غريب في شوارع بريطانيا.. فيديو لقطيع ماعز يتجول بحرية

ورصدت مقاطع فيديو وصور لحظات تجول هذه الحيوانات البرية "بحرية" داخل المدينة، ذات المحال المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

فقد اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة.

وجاء هذا الحادث بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين، في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية، لكنها تزور من حين إلى آخر المناطق الحضرية.