تركيا ترسل تجهيزات طبية الى اسبانيا وايطاليا

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أرسلت تركيا الأربعاء تجهيزات طبية الى اسبانيا وايطاليا، البلدان الأوروبيان الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان ان طائرة شحن عسكرية تركيا تنقل الملابس الواقية وأقنعة ومواد تعقيم، أقلعت من أنقرة متوجهة الى اسبانيا ومن ثم تغادر الى ايطاليا.
ويأتي هذا التضامن فيما تعاني تركيا بشكل متزايد أيضا من تداعيات وباء كوفيد-19.
وسجلت تركيا رسميا حوالى 13500 إصابة بينها 2700 الثلاثاء. وتوفي 214 شخصا من جراء المرض بينهم 46 الثلاثاء كما أعلنت وزارة الصحة.
ورغم تزايد أعداد الاصابات، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين ان تركيا هي "إحدى دول العالم الأقرب الى تجاوز هذا المرض".
واتخذت تركيا عدة اجراءات لوقف انتشار الفيروس مثل العزل للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة وإغلاق مدارس ووضع حوالى 50 بلدة في الحجر.
وحض رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو عدة مرات على فرض عزل تام في أكبر مدن تركيا.
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