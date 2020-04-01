بوتين قرر "العمل من بعد" بسبب انتشار كورونا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين الاربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "العمل من بعد" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التصريح بعدما أعلنت إصابة كبير الأطباء في المستشفى الرئيسي في موسكو الذي يعالج مرضى كوفيد-19 والذي استقبل بوتين في هذه المؤسسة الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "الرئيس يفضل في هذه الأيام أن يعمل من بعد" وذلك قبل دقائق من اجتماع بين بوتين والحكومة الروسية سيعقد بشكل غير معتاد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وأضاف بيسكوف "نأخذ كل الاجراءات الاحتياطية".

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وكان دينيس بروتسنكو رئيس أطباء مستشفى كوموناركا بضواحي موسكو الذي أصبح أبرز مؤسسة تعالج المصابين بفيروس كورونا، أعلن الثلاثاء إصابته لكن من دون أن تظهر عليه أعراض مثيرة للقلق.

وفي 24 آذار/مارس استقبل في هذا المستشفى الواقع في ضواحي موسكو الرئيس بوتين خلال زيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وأكد بيسكوف الاربعاء أن "كل الذين كانوا مع الرئيس في كوموناركا يجرون فحوصات يومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد" بعدما كان أكد الثلاثاء ان تحاليل الرئيس الروسي جاءت "طبيعية".

ووضع نصف سكان روسيا تحت اجراءات العزل منذ الاثنين لمنع انتشار كوفيد-19 حيث أحصت البلاد 2777 حالة رسميا و24 وفاة.