شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يبحث دعم القطاع الخاص لجهود مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

بحث لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، إمكانية دعم القطاع الخاص لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من وصوله وإنتشاره في المدينة .

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وفي اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، الدكتور، جمال خدابخش، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد وعدد من المستثمرين، تم إقرار الالية المناسبة لدعم التجار ورجال المال والأعمال لجهود مواجهة كورونا، على أن تتولى لجنة مشتركة من مكتب وزارة الصحة والغرفة التجارية في عدن تحديد قوائم الاحتياجات وآلية توزيعها.

حضر اللقاء مدير عام الرعاية الصحية الأولية بعدن الدكتور محمد راجمنار، ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ونائب رئيس الغرفه التجارية بعدن سالم السعدي.