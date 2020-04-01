ارتفاع مصابي كورونا في فلسطين إلى 134

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت فلسطين 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد المصابين إلى 134.



وقال إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة.

وأشار إلى أن الإصابات هي لعاملين في المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي مدينة القدس الشرقية.

Advertisements

وأضاف أن 6 من المصابين الجدد من محافظة رام الله و9 إصابات في محافظة القدس.

واعتبر ملحم هذه الإصابات "نذير خطر" لافتا إلى أن بعض العمال خالطوا بعض المواطنين وتم أخذ عينات منهم للفحص.

وبتلك الإصابات يرتفع عدد المصابين إلى 134 حالة تماثلت منها 18 للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ومن بين المصابين 12 حالة في قطاع غزة.

وأعلن ملحم أن وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق أنور أبوعيشة، الذي أصيب بالفيروس أثناء وجوده في فرنسا، يتعافى حاليا من الفيروس.