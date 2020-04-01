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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع مصابي كورونا في فلسطين إلى 134 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت فلسطين 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد المصابين إلى 134.
وقال إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن الإصابات هي لعاملين في المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي مدينة القدس الشرقية.
وأضاف أن 6 من المصابين الجدد من محافظة رام الله و9 إصابات في محافظة القدس.
واعتبر ملحم هذه الإصابات "نذير خطر" لافتا إلى أن بعض العمال خالطوا بعض المواطنين وتم أخذ عينات منهم للفحص.
وبتلك الإصابات يرتفع عدد المصابين إلى 134 حالة تماثلت منها 18 للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ومن بين المصابين 12 حالة في قطاع غزة.
وأعلن ملحم أن وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق أنور أبوعيشة، الذي أصيب بالفيروس أثناء وجوده في فرنسا، يتعافى حاليا من الفيروس.
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