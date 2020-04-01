شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 آلاف وفاة بكورونا في إسبانيا خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت إسبانيا، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بلغ 846 في 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف في غضون شهرين فقط منذ تسجيل الإصابة الأولى لديها.



وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا في العالم نتيجة الوباء وقد تخطى عدد الإصابات فيها المئة ألف رسميا. إلا أن وزارة الصحة تشير الى أن وتيرة الإصابات الجديدة مستمرة في التراجع، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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