شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن كيانوش جهانور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036 بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن إيران سجلت 2987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47593 حالة.

وأشار جهانور إلى أن 15473 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض.

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