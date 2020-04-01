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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في لبنان، الأربعاء، تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 479 حالة.
وكشفت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا (covid-19) إلى 463 حالة، مع تسجيل 17 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 8، فيما بلغ عدد الوفيات 12، والمتعافين 35.
وأشارت غرفة العمليات اللبنانية، في آخر تقرير أصدرته، إلى أنّ عدد الفحوصات التي أجريت لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 6799 فحصاً.
وقالت وزارة الصحة العامة في لبنان، على موقعها الإلكتروني، إن عدد الحالات المثبتة شمل مستشفى رفيق الحريري ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة والمختبرات الخاصة.
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