شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 120 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت السلطات التايلاندية، الأربعاء، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

Advertisements وقال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" في تايلاند إن حالتي الوفاة الجديدتين هما لمواطن تايلاندي (79 عاما) من إقليم جنوبي حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس/آذار. وأضاف المتحدث في تصريح صحفي أن الوفاة الثانية كانت لرجل أعمال (58 عاما) عاد من إنجلترا خلال شهر مارس/آذار. كانت الحكومة التايلاندية أمرت، الجمعة، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت حالة الإغلاق القائمة حتى نهاية أبريل/نيسان.

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