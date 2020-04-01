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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار قنبلة يودي بحياة 7 مدنيين في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
قتل 7 مدنيين وأصيب آخران على الأقل، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة، في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن قنبلة زرعت على جانب طريق بمنطقة "جريشك" بالإقليم، انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة تقل ركابا.
ولفت إلى أن أرقام الضحايا هي حصيلة أولية وربما ترتفع.دون ذكر العدد الإجمالي لركاب الحافلة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن مسؤولين محليين قالوا إن مسلحي طالبان يسيطرون على منطقة واسعة من الإقليم بينها جريشك.
ويأتي هذا الحادث مع ترقب بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
ووافقت طالبان على المفاوضات في إطار اتفاق وقعته مع الولايات المتحدة، أواخر فبراير/شباط، لكن الحوار الذي كان مقررا أن يبدأ في أوسلو في العاشر من الشهر الماضي تأخر بسبب خلاف حول تبادل سجناء.
ولم يعلن حتى اليوم أي موعد جديد لمباشرة هذا الحوار.
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