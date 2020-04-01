النائبة الكويتية صفاء الهاشم توجه رسالة «مثيرة للجدل» إلى وزيرة الهجرة المصرية

وجهت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، رسالة مثيرة للجدل إلى وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم.

وكتبت "الهاشم" تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجهت فيها رسالة إلى وزيرة الهجرة المصرية.

وقالت النائبة في مجلس الأمة الكويتي في تغريدتها: "وزيرة الهجرة نبيلة مكرم :سبق بأن تغنيتي بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر، و هنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري و لم شمله مع عائلته و تطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء!!".

واختتمت "الهاشم" رسالتها إلى "مكرم"، حيث قالت: "كوني معه بالسراء و بالضراء !".

وأرفقت النائبة الكويتية تغريدتها بفيديو لعدد من المصريين وهم يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المجال الجوي لعودتهم إلى مصر.

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من جانبهم، رد متابعو "الهاشم" على تغريدتها، حيث شنو هجوماً حاداً عليها، مؤكدين أن هذا التصريح لا يمثل الشعب أو السلطة الكويتية.

وقال أحد المغردين: هو انتي كده عايزه تبقي مشهوره يعني والناس يتكلموا عنك عشان بتتطاولي ع اللي انضف واشرف منك او في احتمال تاني انك مدفوعه من جهات وقابضه للتجاوز ف حق اهل ام الدنيا ولكن الكويت اخت لمصر وياما وقفنا معاها وده واجبنا و ٣٠ سنه فاتوا مش بعيد عشان تتنسي..كده ولا ايه".

ورد آخر: "يا حجه صفاء خطه الاجلاء في الكويت للعالقسن واللي اقامتهم غير مشروعه دا بالنسبه للكويت. والوزيره عندنا بترد بس علي وزير من نفس مستواها انتي نائبه تكلمي الوزراء عندكم مش عندنا Relieved face. تالت شي من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه.".

وقال مغرد آخر: "ارجو من الاخوه المصريين والأخوات ان لا يعلقو بعصبيه حتى يرى العالم أخلاق المصرى ابن مصر البار الذى يصون بلاده فى قلبه ويعتبر الوطن العربى جميعه وطنه ويحترم قانون الآخرين لان هذه مصر كبيره بين الأمم دعونا تكون عند حسن ظن أمنا مصر حماها الله وسائر بلاد المسلمين أمين يارب".

وعلّق مغرد بالقول: "عظيمه يا مصر عالجتي الأمريكي والهندي والصيني والكندي وغيرهم من الجنسيات الموجوده على أرضك دون أن تخرجي بتصريح واحد تتمننين فيه عليهم.. الكبير كبير بتصرفاته مش بأقواله".