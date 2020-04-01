كشف مصدر معني لقناة الـ"OTV"، أنّ "المعارَضات من داخل ​الحكومة​ ذُلّلت، و​التعيينات​ ستمرّ في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للـOTV: المعارضات من داخل الحكومة ذُللت والتعيينات ستمر بجلسة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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