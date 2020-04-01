وزير الاشغال التقى وفدا من نقابة المقاولين

عقد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في مكتبه اليوم اجتماعا مع وفد من نقابة المقاولين برئاسة مارون الحلو، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني. تناولا خلاله المشاريع التابعة لوزارة الاشغال والعقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع .
واعدا الوزير بعقد لقاءات متتالية لإيجاد الحلول المناسبة وحل المشاكل العالقة.
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