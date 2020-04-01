وزير الاشغال التقى وفدا من نقابة المقاولين

عقد وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ في مكتبه اليوم اجتماعا مع وفد من ​نقابة المقاولين​ برئاسة ​مارون الحلو​، في حضور مدير مكتبه ​شكيب خوري​ والمستشار بيار بعقليني. تناولا خلاله المشاريع التابعة ل​وزارة الاشغال​ والعقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع . واعدا الوزير بعقد لقاءات متتالية لإيجاد الحلول المناسبة وحل المشاكل العالقة.

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