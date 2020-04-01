مديرية الاقتصاد: السماح بإدخال المنتجات غير المخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل

لفتت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - مكتب مقاطعة ​إسرائيل​، إلى أنّ "​مجلس الوزراء​ قد صدق بقراره رقم 54 تاريخ 12/10/2011 على توصية المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 513/2011/ظ تاريخ 27/9/2011، الّتي تنص على ما يلي:

"1- إنّ وجود كتابات باللغة العبرية على بعض المنتجات تشير إلى طريقة الاستعمال أو المكوّنات أو الأسعار العالمية أو ما شابه ذلك ضمن لغات أُخرى، لا يشكّل مخالفة للمبادئ العامة للمقاطعة.

2- في حال وجود كتابات باللغة العبرية تشير لوجود علاقات مع إسرائيل من حيث الإنتاج أو الاستيراد أو الدعم أو التأييد... فيتمّ التعامل مع الموضوع وفقًا للمخالفة الّتي تشير إليها تلك الكتابات".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، يتمّ السماح بإدخال المنتجات غير المخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل، وذلك بعد إزالة الدلالات عنها بإشراف كلّ من إدارة ​الجمارك​ ومراقبين من ​مديرية حماية المستهلك​". وأشارت إلى أنّ "بالنسبة لمعكرونة "Barilla"، فقد تمّ سابقًا الكشف عليها من قبل إدارة الجمارك و​وزارة الاقتصاد والتجارة​ في المعابر الحدودية، حيث تمّ التأكّد أنّها من إنتاج الشركة التركية "Barilla Gida A.S" غير المحظور التعامل معها. إضافة إلى أنّ الدلالات العبريّة الموجودة عليها تشير إلى مدّة الطهي ومواصفات البضاعة". وذكرت أنّ "من هنا، اعتبرت هذه البضاعة غير مخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل، وتمّ الإشراف على إزالة الدلالات العبريّة الموجودة عليها من قِبل كلّ من إدارة الجمارك ومراقبين من مديرية حماية المستهلك".