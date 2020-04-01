مستشفى بشري الحكومي: استقبال اول اصابتين في مركز الحجر الصحي

أعلنت ادارة ​مستشفى​ بشري الحكومي عن استقبال اول اصابتين بفيروس ​الكورونا​ في مركز الحجر الصحي في المستشفى الجديد في مبنى مار ماما. وقد تم نقل هاتين الحالتين ب​سيارة​ الإسعاف التابعة للمستشفى المخصصة حاليا لنقل ​حالات​ الكورونا تحت اشراف اطباء متخصصين.

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