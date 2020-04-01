نقابة العلوم المخبرية: لالتزام المستشفيات والمؤسسات الصحية بدفع كامل المستحقات

عقد مجلس نقابة المجازين في ​العلوم​ المخبرية الطبية اجتماعا في حضور جميع اعضائه، وبعد عرض المستجدات الطارئة المتعلقة بوباء "​كورونا​" التاجي المستجد، والظروف القاسية التي تمر بها البلاد، و​الآثار​ الثقيلة لهذا الوباء المستفحل، وما ينتج عنه من تداعيات خطيرة ملقاة على كاهل الجسم المخبري، بسبب احتكاكهم المباشر اثناء اجراء الفحوصات، وما يحتاجه من تعامل حرفي، اصدر المجتمعون بيانا قرروا فيه "الالتزام بقسمهم المهني، ومواصلة العمل في مختبراتهم رغم كل المصاعب، ومساعدة كل المرضى والمصابين ممن دون استثناء، وطلبوا من المؤسسات الصحية والقيمين عليها تأمين بيئة عمل آمنة، وكل مستلزمات ومعدات العزل والحماية اللازمة والضرورية وفقا للمعايير الصحية المتبعة، لكي يتمكن العاملون في المختبرات من القيام بكامل وظيفتهم وواجباتهم دون الحاق الضرر بصحتهم وصحة المحيطين بهم في حال نقل العدوى".

وطلب "التزام ​المستشفيات​ والمؤسسات الصحية والمخبرية بدفع كامل المستحقات المترتبة للمخبريين اثناء تأديتهم لوظائفهم، وعدم التعرض للرواتب والاجازات السنوية، وعدم اجراء حسومات على الرواتب في حال اضطرار المخبريين الى الدخول في ​الحجر المنزلي​ نتيجة الاصابة خلال العمل".

وطلب البيان من وزارتي ​الصحة​ والعمل "التشدد في حماية الكادر المخبري، وتأمين كل الظروف المؤاتية لعملهم الانساني والوطني الخطر ودعمهم ماديا ومعنوبا".

