الأشقر اجتمع مع رئيس لجنة ادارة الكوارث: لا توجهات لمصادرة الفنادق

اعلن رئيس نقابة اصحاب ​الفنادق​ ​بيار الأشقر​، انه اجتمع بالامين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ورئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​، في مكتبه في السرايا، وذلك "بعد الهلع الذي طال أصحاب الفنادق ب​أخبار​ وإشاعات عن مصادرة الفنادق في ​لبنان​ للحجر الصحي".

وقال الاشقر:"اوضح اللواء الاسمر أن المسح من قبل الوزارة والمحافظين و​البلديات​ هي للطوارىء القصوى فقط، ولا توجهات للمجلس ولا للحكومة لمصادرة الفنادق"، مشيرا الى انه "تم الإتفاق، في حال وصلنا الى الحالة القصوى من الطوارىء الطبية، على استعمال الفنادق المقفلة منذ أكثر من سنة، وفي حال وصلنا الى حالة تستدعي خطوات أكبر، يصار الى استعمال الفنادق التي يقدمها أصحابها وبالتراضي".

وتابع:"أما إذا وصلنا الى الحالة القصوى وحالة الطوارىء، فلا حول ولا قوة الا بالله، كلنا متضامنون ومتكافلون لإنقاذ الوطن من الكارثة الصحية".

