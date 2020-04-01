توقيف مروج مخدرات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "على أثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو"، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونتيجةً للمتابعة والتحريات، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة، من تحديد هويته، ويدعى: ط. ب. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)، وبتاريخ 29/3/2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في شارع سبيرز – الصنائع، أثناء تجوله، على متن السيارة المذكورة، بهدف ترويج المخدرات".
واشار الى انه بتفتيشه والسيّارة، ضُبط تحت مقعد السائق كيس يحتوي على /58/ غ. من مادة الكوكايين موضّبة ومجهّزة للترويج، كما ضبطت بحوزته مبلغ /2600.000/ ل.ل. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات إلى عدد كبير من المتعاطين، ضمن مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.
وقد أودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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