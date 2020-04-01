توقيف مروج مخدرات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "على أثر توافر معلومات لدى ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج ​المخدرات​ على متن ​سيارة​ نوع "كيا بيكانتو"، ضمن محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، ونتيجةً للمتابعة والتحريات، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة، من تحديد هويته، ويدعى: ط. ب. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)، وبتاريخ 29/3/2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في شارع ​سبيرز​ – ​الصنائع​، أثناء تجوله، على متن السيارة المذكورة، بهدف ترويج المخدرات".

واشار الى انه بتفتيشه والسيّارة، ضُبط تحت مقعد السائق كيس يحتوي على /58/ غ. من مادة ​الكوكايين​ موضّبة ومجهّزة للترويج، كما ضبطت بحوزته مبلغ /2600.000/ ل.ل. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات إلى عدد كبير من المتعاطين، ضمن مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وقد أودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.