نقيبة أصحاب المختبرات: وزارة الصحة قررت إرجاء إدخال الكواشف السريعة للبنان لأنها لا تظهر نتائج دقيقة خلال فترة حضانة كورونا بالأيام الأولى

أعلنت نقيبة أصحاب المختبرات الطبيّة، "قبول طلبات بعض ​المستشفيات​ الجامعية والخاصّة،والهدف هو أمان المواطنوسلامته"، مؤكّدةً "التزام المختبرات بالتسعيرة الّتي أقرّها وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ للفحص الخاص بفيروس "كورونا"، أي 150 ألف ليرة ​لبنان​ية لا غير".

ولفتت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "كل مختبر بإمكانه تخطّي الـ100 أو 150 فحصًا يوميًّا، ومشكلتنا هي في توفّر الكواشف الطبيّة، إذا إنّ هناك نقصًا في السوق العالمي، والمعامل الّتي تحضّرها لم يعد بإمكانها تلبية حجم الطلب"، مبيّنةً أنّ "على المختبرات أن تُعيد الفحص الإيجابي لـ"كورونا" مرّتين قبل إعطاء النتيجة".

وطلبت من المواطنين "عدم التوجّه لإجراء الفحص في حال لم تكن لديهم عوارض الإصابة، لتوفير الكواشف لغيرهم من الحالات الّتي تحتاجهبشكل حقيقي"، مركّزةً على أنّ "​وزارة الصحة العامة​ أمّنت الفحص مجانًا لكلّ شخص يحتاج إليه، وهي قرّرت إرجاء إدخال الكواشف السريعة إلى لبنان لأنّها لا تظهر نتائج دقيقة خلال فترة حضانة الفيروس في الأيام الأولى".وأكّدت أنّ "الوزارة تقوم بجهدها لإتاحة الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، حتّى النائية منها".