اتحاد بلديات الهرمل ناشد الجيش إنشاء حواجز ثابتة لإغلاق المعابر غير الشرعية

اشار اتحاد بلديات ​الهرمل​ في بيان إلى أنه "بما ان الثغرة الوحيدة التي لا تزال تهدد بخطر وصول الوباء إلى منطقة الهرمل هي المعابر غير الشرعية على ​الحدود اللبنانية السورية​، والمنافذ المستخدمة في التهريب بين قضاء الهرمل وقضاءي عكار و​الضنية​، فإننا نناشد ​قيادة الجيش اللبناني​ إنشاء حواجز ثابتة لإغلاقها لدرء أي خطر يهدد بوصول الفايروس الوبائي إلى الهرمل.

ونوه البيان "بالتعاون الذي تشهده المنطقة من خلال التزام البيوت والتقيد بالتعليمات للوقاية من انتشار الفيروس، فيما تشهد ​بلدة القاع​ التزاما صارما من قبل الاهالي وتنفذ فرق من المتطوعين و​البلدية​ إجراءات وقائية عند مداخل البلدة، وفي المشاريع الزراعية".

وأكد رئيس البلدية ​بشير مطر​ أن "لا إصابات في البلدة أو بين أبنائها، إنما يجب الالتزام بالبقاء في البيوت وعدم تبادل الزيارات والتواصل مع البلدية لتقديم أي مساعدة أو نصيحة".