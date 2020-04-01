خلية الأزمة في جبيل تابعت أماكن الحجر الصحي وملف أموال البلديات

إجتمعت "خلية الأزمة في ​قضاء جبيل​" في مقرّ اتحاد بلديات جبيل، حيث أطلعت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ورئيس قسم الصحة في القضاء الدكتور وسام سعادة، المجتمعين على عدد المصابين بفيروس "كورونا" ضمن القضاء، إضافةً إلى آليّة متابعة أوضاعهم وتحديد المختلطين معهم والتأكّد من وضعهم في الحجر الصحي طبقًا لإرشادات الوقاية".

كما اطّلع المجتمعون من سعادة على آخر تقرير متعلّق بـ"مستشفى ​البوار​ الحكومي" الّذي بات جاهزًا لجهة مداخل استقبال مرضى "كورونا"، وآليّات عزلهم عند وصولهم عن المرضى الآخرين والغرف الّتي أصبحت جاهزة لاستقبالهم. وطالب الخلية ​وزارة الصحة العامة​ بـ"الإسراع في تأمين التجهيزات اللوجستيّة الطبيّة الّتي تكفل الوقاية وتسمح بنجاح فحوص التحاليل المخبريّة".

كما اطّلعت الخلية على وضع ​مستشفيات​ جبيل الخاصة ومنها "​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​"، الّذي جهّز قسمًا خاصًّا لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس. من ثمّ، وضعت القائمقام أمام الخلية تقريرًا عن أماكن الحجر الصحي الّتي أمّنتها البلدات والقرى والّتي كشفت عليها اللجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين لوزارة الصحة و​الجيش اللبناني​، بانتظار موافقة محافظ ​جبل لبنان​ عليها للإعلان عنها".

إلى ذلك، تواصلت الخليّة خلال الاجتماع مع وزير المالية ​غازي وزني​ ومدير عام المالية آلان بيفاني، حول دفع عائدات الخليوي للبلديات، حيث أُبلغت الخلية خلال الاتصال عن جهوزيّة الجداول وأنّ الأموال ستصرف قريبًا. وأشارت الخلية إلى "أنّها ستُعلن في بيان لاحق عن مستحقّات كلّ بلدة في القضاء". وعليه، طلبت الخلية "موعدًا مستعجلًا من وزير الداخلية ​محمد فهمي​ للتسريع بدفع مستحقّات الصندوق البلدي المستقل لصرف أموال البلديات سريعًا".

كما تمّ التطرق إلى الحالة الاجتماعيّة والمعيشيّة الصعبة في قضاء جبيل، ووجوب التنسيق الحثيث بين البلديات والمخاتير بناءً على طلب رئيس رابطة المخاتير ​ميشال جبران​. واطّلعت الخلية على قرار ​الحكومة اللبنانية​ لمساعدة العائلات الأكثر فقرًا بمبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، وستتابع في هذا السياق الجداول الّتي تعدّها البلديات والمخاتير وآليّة توزيع الحصص الغذائية مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​.