أعلنت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في تعميم، أنّ "في ضوء الظروف الإستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد بسبب فيروس "كورونا"، وتعزيزًا لسُبل الحماية والوقاية للكتاب العدل والموظّفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، يمدّد إقفال دوائر الكتاب العدل في جميع المناطق اللبنانية كافّة لغاية 12/4/2020 ضمنًا، على أن يوضع رقم الهاتف العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته لإجراء المعاملات الملحّة والضروريّة عند الإقتضاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل أصدرت تعميما بتمديد إقفال دوائر الكتاب العدل لغاية 12 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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