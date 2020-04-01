أطلقت "جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية - LNE" حملة: "أمنك الغذائي، أمنو"، عملًا باستراتيجيّة تعزيز الأمن الغذائي، ووضعها موضع التنفيذ، وتحفيزًا للمبادرات الفرديّة لتأمين الزراعات الضروريّة. تقوم الحملة على تأمين منشورات تقنيّة تتضمّن رزنامة أبرز الزراعات المحليّة، بحسب بداية موسم ​الزراعة​، بالإضافة إلى إرشادات تساعد على تخطّي الفترة العصيبة الّتي نعيشها، بدءًا من تكوين سلّة غذائيّة من منتجات وطنيّة، كيفيّة تحضير المونة اللبنانية، تحفيز الناس على الزراعة المنزليّة، وتربية المواشي للإستفادة من إنتاجها؛ فضلًا عن احتمال تقديم بعض البذور للتشجيع على الزراعة الفرديّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية أطلقت حملة "أمنك الغذائي، أمنو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.