مؤسسة مياه البقاع: مواصلة الضخ بالحد الأقصى للإمكانات التقنية

أعلنت مؤسسة مياه ​البقاع​ في بيان، أنه "مشاركة في الجهود في الحرب على جائحة ​فيروس كورونا​ التي تجتاح ​العالم​ ووطننا الحبيب، ونظرا لحاجة المواطنين للمياه أكثر من أي وقت، تواصل ​مؤسسة مياه البقاع​ ضخ ​المياه​ في الشبكات بالحد الأقصى لإمكاناتها التقنية".

أضافت: "وحفاظا على صحة المواطنين، تواصل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة عملها بالسرعة اللازمة لإصلاح النقاط النابعة والتسريبات المستجدة، خصوصا في بعض الشبكات القديمة التي يعود تاريخ إنشائها لعشرات السنين، وبعضها ما زال خارج الخدمة لاعتراض بعض المجموعات على وصل خطوط الإمداد ​الجديدة​".

وذكرت "أهلنا في سهل البقاع، أنها تواصل الإعفاء من الغرامات وتقديم جميع التسهيلات في ما خص أمور الجباية من تقسيط وما شابه ضمن ما يسمح به القانون.

وتابعت: "إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة إذ تسارع للكشف ومعالجة أي مشكلة طارئة تتمنى من المواطنين الإبلاغ عن أي تسرب عبر:

- البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة : [email protected]

- أو التواصل عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 81/178100 بواسطة الرسائل الصوتية أو المكتوبة.

- الإتصال من أي خط أرضي خلال أوقات الدوام الرسمي على الخط الساخن 1781.

وتمنت على المواطنين "اعتماد الترشيد في استعمال المياه وحصر استعمالها بالأمورالمنزلية".

وفيما خص مراكز الحجر الصحي في البقاع، وضعت المؤسسة "كل إمكاناتها بتصرف الجهات المعنية لتأمين المياه إلى المراكز المستحدثة حين تدعو الحاجة".

وأشارت الى ان "المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق، يواصل بالتنسيق مع كل من ​محافظ​ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ بعلبك-الهرمل ​بشير خضر​ تأمين المياه الصحية والنظيفة للمواطنين".