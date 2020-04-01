النشرة: الصليب الأحمر قدّم 400 ميزان حرارة لمستشفى حاصبيا الحكومي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​الصليب الأحمر اللبناني​ في مركز حاصبيا قدّم 400 ميزان حرارة لـ"مستشفى حاصبيا الحكومي"، سيصار إلى توزيعها على مرضى الطوارئ لمراقبة حرارتهم بصورة دائمة، على أن يليها في مرحلة ثانية توزيع كميّات إضافيّة من موازين الحرارة على المستوصفات كافّة في المنطقة، بما فيه التابعة ل​وزارة الشؤون الإجتماعية​؛ وذلك عبر اتحادي بلديات ​الحاصباني​ و​العرقوب​". إضغط للمزيد

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