جريحان نتيجة حادث سير على طريق سوق الخان- مرجعيون في الهرماس

أُصيب شخصان نتيجة ​حادث سير​ وقع على طريق سوق الخان- ​مرجعيون​ في الهرماس، وتمّ نقلهما إلى "​مستشفى مرجعيون الحكومي​" للمعالجة. إضغط للمزيد

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