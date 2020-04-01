كوبيتش: حاسبوا حكومتكم بحال عدم اتخاذها اجراءات فعالة ولكن امنحوها مساحة سياسية للعمل

اشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الى ان الأوضاع الطارئة تتطلب جهداً جماعيا ووحدة وطنية، حاسبوا حكومتكم في حال عدم اتخاذها اجراءات فعالة وفي الوقت المناسب، ولكن امنحوها مساحة سياسية للعمل. الأوضاع الطارئة تتطلب نهجا مغايرا.
ولفت كوبيتش في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "خلال حديثه مع قيادة الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حث على ضرورة تعبئة دعم دولي مكثف للبنان في ثلاثة مجالات على الأقل: مكافحة انتشار فيروس كورونا، وشبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى الدعم الإنساني."
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