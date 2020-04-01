نديم الجميل: لتوحيد الصفوف والتفكير بجبهة وطنية سيادية تعيد للوطن سيادته

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يوم بعد يوم تثبت ​الحكومة​ فشلها و تبعيّتها، وتثبت ان الآمر الناهي هو امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​. واعتبر ان الحكومة لم تأخذ قراراً واحداً الا وتراجعت عنه او عدّلت به، بعد خطاب ولي امرها".

وشدد الجميل على انه "حان الوقت، لتوحيد الصفوف والتفكير بجبهة وطنية سيادية تعيد للوطن سيادته و كرامته و حرية قراره".