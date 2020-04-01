اشار عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يوم بعد يوم تثبت الحكومة فشلها و تبعيّتها، وتثبت ان الآمر الناهي هو امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. واعتبر ان الحكومة لم تأخذ قراراً واحداً الا وتراجعت عنه او عدّلت به، بعد خطاب ولي امرها".
وشدد الجميل على انه "حان الوقت، لتوحيد الصفوف والتفكير بجبهة وطنية سيادية تعيد للوطن سيادته و كرامته و حرية قراره".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: لتوحيد الصفوف والتفكير بجبهة وطنية سيادية تعيد للوطن سيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.