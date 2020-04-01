أثنت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "قرار ​مجلس الوزراء​ تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية، تُدفع للأسر الأكثر حاجة. لكن الآليّة تبقى بحاجة إلى التوضيح من حيث الفترة الزمنيّة والتوزيع"، مؤكّدةً أنّ "الوقت ليس لصالحنا، فهناك عائلات يسيطر عليها "وباء" الجوع، والعدد إلى ازدياد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي أثنت على قرار تقديم مساهمة نقدية للأسر الأكثر حاجة: هناك عائلات يسيطر عليها وباء الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.