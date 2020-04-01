بلدية زحلة معلقة نفت ما يشاع عن اصابة أحد عناصرها بالفيروس

نفت بلدية زحلة - معلقة وتعنايل في بيان ما "ينشر من أخبار مفبركة تحت لوغو او شعار احدى المحطات التلفزيونية المحلية، عن إصابة أحد عناصر الشرطة البلدية بفيروس كورونا، ولا لأي تفصيل ورد في الخبر المنشور".
وأعلنت البلدية "انها تمنت على وسائل التواصل الاجتماعي عدم تداول الخبر لما يمكن أن تشيعه مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من بلبلة وتوتر في صفوف الزحليين، وتذكرهم بضرورة ملازمة المنازل والإبتعاد عن كل التجمعات حفاظا على سلامتهم وسلامة المدينة".
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