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بلدية زحلة معلقة نفت ما يشاع عن اصابة أحد عناصرها بالفيروس

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نفت ​بلدية زحلة​ - معلقة و​تعنايل​ في بيان ما "ينشر من أخبار مفبركة تحت لوغو او شعار احدى ​المحطات التلفزيونية​ المحلية، عن إصابة أحد عناصر ​الشرطة البلدية​ ب​فيروس ​، ولا لأي تفصيل ورد في الخبر المنشور".

وأعلنت البلدية "انها تمنت على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عدم تداول الخبر لما يمكن أن تشيعه مثل هذه ​الأخبار​ غير الصحيحة من بلبلة وتوتر في صفوف الزحليين، وتذكرهم بضرورة ملازمة المنازل والإبتعاد عن كل التجمعات حفاظا على سلامتهم وسلامة المدينة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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