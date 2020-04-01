بلدية زحلة معلقة نفت ما يشاع عن اصابة أحد عناصرها بالفيروس

نفت ​بلدية زحلة​ - معلقة و​تعنايل​ في بيان ما "ينشر من أخبار مفبركة تحت لوغو او شعار احدى ​المحطات التلفزيونية​ المحلية، عن إصابة أحد عناصر ​الشرطة البلدية​ ب​فيروس كورونا​، ولا لأي تفصيل ورد في الخبر المنشور".

وأعلنت البلدية "انها تمنت على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عدم تداول الخبر لما يمكن أن تشيعه مثل هذه ​الأخبار​ غير الصحيحة من بلبلة وتوتر في صفوف الزحليين، وتذكرهم بضرورة ملازمة المنازل والإبتعاد عن كل التجمعات حفاظا على سلامتهم وسلامة المدينة".

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