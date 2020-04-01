شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل حول تسريح المدارس الخاصة المعلمين ورفض رد جزء من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين فى المدارس الخاصة، وكذلك باقى أفراد المنظومة، بحجة الأوضاع الراهنة مما يعد تعسف واضح وصريح ضد المعلمين، فى الوقت الذى رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من الشكاوى التى وردت إليه بشأن هذا الأمر، تتضمن تهديد العاملين بالمدارس الخاصة بالتسريح وعدم صرف المستحقات المالية المستحقة حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وحذر عضو مجلس النواب، من نتائج هذه الخطوة التى تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصرى، فى الوقت الذى اتخذت الدولة حزمة من القرارات لحماية محدودى الدخل يواصل بعض أصحاب المدارس تعسفه ضد المعلمين.

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وشدد إسماعيل نصر الدين، على ضرورة خروج قانون التعليم للنور على أن يتضمن ما يخص المعلم ويجب تضمين مثل هذه الحالات فى القانون الجديد حتى يحفظ حقوق المعلم، ولا يجعله عرضة لأن يجد نفسه فى الشارع فى أى وقت، خاصة وأن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها.

ودعا عضو مجلس النواب، أصحاب المدارس بالتكاتف وتحمل المسئولية فى الوقت الراهن، الذى تواجه فيها الدولة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشكل فاعل وحاسم، مما يستوجب على الجميع أن يكون قدر المسؤولية.