شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم لـ"الشعب القطرى": اقتلاع النظام واجب وطنى علينا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد أمير قطر، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى بالتسبب فى انهيار مكانة المواطن القطرى فى المنطقة العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النظام القطري الإجرامي يتحمل نزول مكانة المواطن القطري سواءً داخل قطر أو خارجها، موضحا أن الشرذمة الفاسدة التي تحكم قطر الآن آذت المواطنين وطمعت في جيرانها.

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ووجه ابن عم تمي مبن حمد، رسالته إلى الشعب القطرى قائلا :"اقتلاع النظام القطرى واجب وطني علينا جميعاً وسينصرنا الله سبحانه لنقوم بتخليص البلاد والعباد من أذاهم"، متابعا:"مات مقهورًا.. هذه باختصار قصة وفاة الشيخ خليفة بن حمد – والد حمد بن خليفة وجد تميم بن حمد - بعد أن غدر به ابنه حمد الذي كان يعلم أنه لا يستحق الحكم ولن يُسمح له بالاستمرار في ولاية العهد لذا قام بالانقلاب الغادر رغم القسم الذي أداه بعدم الخيانة ولأن الجزاء من جنس العمل؛ هل سيكون مصير تميم وحمد كمصير والدهم؟!".

وفى وقت سابق، أكد تقرير لمؤسسة فيتش الدولية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي، ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس، وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.