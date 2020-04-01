محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة "مشروعك "لمدة 6 أشهر، على أن يجي ترحيلها بداية من صدور التعليمات، على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الأقساط المستحقة على عملاء "مشروعك" بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.