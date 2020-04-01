تأجيل الأقساط المستحقة على عملاء "مشروعك" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة "مشروعك "لمدة 6 أشهر، على أن يجي ترحيلها بداية من صدور التعليمات، على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.