بالصور.. انتظام صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تابع المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه محمد عبدالعزيز عرفة، مدير قطاع البريد بمدن خليج السويس بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، صرف معاش شهر إبريل الجاري، لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي فيروس كرونا المستجد.

وقال رئيس المدينة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين "تعقيم المدارس التي يجري فيها صرف المعاشات، و ترك مسافات كافية بين المواطنين".

وأكد رئيس المدينة، انتظام العمل بمكاتب بريد رأس سدر، و قرية أبوصويرة ونقاط الصرف بمدرستي أحمد عرابي بأبوصويرة و مدرسة ذوي الاحتياجات برأس سدر.