"الشرقية" تعلن حصيلة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حصاد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد،.

وأوضح غراب، أنه جرى غلق وتشميع 776 كافية ومقهى، ومصادرة 1663 "شيشة"، مع غلق 1136 حضانة و"سنتر" تعليمي، و131 قاعة أفراح ودار مناسبات، و299 نادي رياضي، بالإضافة إلى فض 375 سوقًا شعبيًا و"سويقة" وتطهير وتعقيم 2220 منشأة خدمية وحكومية.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، شملت غلق الكافيتريات والمقاهي ومصادرة "الشيش" وتشميع المراكز التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية والحضانات.

وأضاف البيان، أنه جرى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات ومراكز الشباب، واستمرار غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بها، ومنع تنظيم وإقامة الأسواق الشعبية والأسبوعية وأسواق الماشية، فضلًا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية والحكومية للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تفشي الوباء.