محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاربعاء، تسجيل 864 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9053 حالة.

كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا لتبلغ 102136 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 864 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.