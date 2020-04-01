وكالة "رويترز": وفاة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في فرنسا

قال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرّب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق لوكالة "رويترز"، إن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما.

وكان خدام قد أصبح معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في عام 2005.

وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الرابعة بتوقيت غرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وإبنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.