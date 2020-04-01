لبنان: تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي بلغ 479

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 479 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان أنعدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 479، بزيادة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 12.
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