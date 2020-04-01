هندي يتحايل على حظر التجوال بحيلة غريبة

تظاهر قروي من كشمير بأنه ميت وسافر أكثر من 160 كيلومترًا في سيارة إسعاف مع أربعة آخرين في محاولة يائسة للتحايل على تدابير الإغلاق في الهند، جراء تفشي فيروس كورونا في سبيل العودة إلى دياره.

وأوضحت الشرطة الهندية، أن حكيم دين كان يعالج من إصابة بسيطة في الرأس في مستشفى في جامو عندما اقترح

سائق سيارة الإسعاف أن يتظاهر هذا الرجل البالغ 70 عاماً بالموت لتجاوز نقاط التفتيش.

وكان "دين" وثلاثة رجال آخرين يريدون العودة إلى بونش وهي منطقة بعيدة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية قرب الحدود مع باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة في المنطقة راميش أنغرال،

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إن الرجال الأربعة والسائق سافروا أكثر من 160 كيلومترا في سيارة الإسعاف ، واجتازوا العديد من نقاط التفتيش باستخدام شهادة وفاة مزيفة من المستشفى."

وأوضح" انغرال" أن "سيارة الإسعاف أوقفت عند آخر نقطة تفتيش قبل أن تتمكن من الوصول الى وجهتها".

واكتشف شرطي أن "الرجل الذي كان مغطى داخل سيارة الإسعاف لم يكن ميتا".وقال أنه تم توقيف الرجال وحجرهم بشكل منفصل، مضيفا أنهم يواجهون اتهامات بـ "الغش وتحدي أوامر الحكومة".