ارتفاع حالات مصابي كورونا في الكويت إلى 317 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 28 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 317 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة متوزعة على 22 حالة مخالطة و3 حالات مرتبطة بالسفر و3 حالات تحت التقصي الوبائي. وقالت إن الحالات المرتبطة بالسفر هي لمواطنة قادمة من المملكة المتحدة، واثنان

من الجنسية الهندية مرتبطين بالسفر إلى الهند. وأوضحت أن الحالات المخالطة هي لـ20 حالة من الجنسية الهندية وحالة لنيبالية وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية. وبينت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة 14 حالة منها 4 حالات حرجة.

وكان ‏وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح قد أعلن عن شفاء 7 حالات ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم شفاؤها من فايروس ⁧‫كورونا⁩ المستجد 80 في الكويت حالة. وكان مجلس الوزراء الكويتي.

وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات بالموافقة لوزارة الصحة على طلب ترسية مناقصة توريد لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية (المجموعة الأولى) لمواجهة "فيروس covid-19 " على إحدى الشركات بمبلغ 5 ملايين و672 ألف دينار.