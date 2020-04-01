فلسطين: وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا 2 منها في غزة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اثنتان منها في قطاع غزة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تفشي الفيروس، أن 6 من الإصابات الجديدة سجلت في محافظة رام الله والبيرة وتسعة

أخرى في محافظة القدس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية 134 شخصا، 12 منهم في قطاع غزة.

أما بخصوص حالة الوفاة الجديدة التي تعد الثانية بسبب الفيروس في الأراضي الفلسطينية، فأوضحت الوزارة أن الضحية

امرأة في الستينيات من عمرها من بلدة بدو شمال غربي محافظة القدس.

ولفتت الوزارة إلى أن 18 مريضا تعافوا بالكامل من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة إجراء 7553 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن المصابين الجديدين من المحجوزين العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، مضيفة أن حالتهما مستقرة.