امير الكويت يتبرع بخمسة ملايين دينار لصالح صندوق مواجهة كورونا

أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير الكويت بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نيابة عن أسرة الصباح. صرح بذلك وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .

كما دعا الشيخ صباح الأحمد كافة المواطنين والمقيمين على ارض دولة الكويت ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل وعدم التجمع، ودعا الحكومة الى ضرورة

توفير كل الاحتياجات لمن يقيم على هذه أرض الكويت من مواطنين ومقيمين، جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عقب لقاء لأمير البلاد مع رئيسي الحكومة ومجلس الامة. وقال الشيخ صباح الخالد ان أمير الكويت حرص على الاطلاع على الوثيقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت متأخر ليلة البارحة، مشيرا الى ان هذا الاهتمام ينصب على حماية الصحة العامة في البلد، كما أشار رئيس الوزراء الى تأكيد امير الكويت أكثر من مرة على التعاون مع مجلس الأمة فيما يتعلق في التشريعات المطلوبة لاستكمال كل الإجراءات لتسهيل تطبيق كل ما يتعلق بخطة الطوارئ والالتزام بتعديل القوانين التي تسهل من الإجراءات لمواجهة المستجدات في هذه الأزمة الصحية. كما أشار الى حرص سموه على عودة المواطنين الكويتيين من الخارج وتوفير كل الاحتياجات لمن يقيم في الكويت من مواطنين ومقيمين