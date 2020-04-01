إسبانيا: عدد المصابين بكورونا تجاوز الـ100 ألف وعدد الوفيات وصل إلى 9053

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز الـ100 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 9053.
وقالت وزارة الصحة، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 102136
وسجلت البلاد 864 حالة وفاة جديدة،ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 9053 من 8189 يوم الثلاثاء.
ويرتفع عدد الإصابات الجديدة في إسبانيا بواقع 12 في المئة يوميا مقارنة بالمستوى المسجل قبل 25 مارس عند 20 في المئة.
وقررت السلطات تمديد الحظر المفروض على الأنشطة "غير الضرورية" حتى التاسع من أبريل.
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