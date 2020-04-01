"كورونا" تنعش الأسواق .. ارتفاع شديد فى أسعار مشروب الملايين "البن"

يبدو أن تفشي فيروس كورونا المستجد، سيؤثر سلبيًا على أمزجة عشاق القهوة حول العالم، حيث سيضطر الملايين إلى انفاق المزيد من الأموال للاستمتاع بمشروبهم المفضل.

وأوضح خبراء اقتصاديون، أن أسعار القهوة، من الممكن أن ترتفع الفترة المقبلة، في ظل أزمة الوباء الذي يجتاح العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأسعار تتجه إلى الارتفاع، بسبب الطلب الكبير على القهوة عالميًا، علمًا أن سوق هذا النبات يعاني قبل أزمة "كوفيد 19".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكثير من الدول المستوردة، اشترت كميات كبيرة من حبوب القهوة، بغرض تخزينها

لمدة تصل إلى شهر، لتجنب أي نقص متوقع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضافت الصحيفة، إلى أنه بسبب صعوبة نقل المنتجات بشكل عام، حراء تفشي الوباء عالميًا، سيؤثر على توصيل إمدادات القهوة إلى الدول المستوردة.

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ولا تزال الأسعار في البرازيل، أكبر منتج للقهوة عالميًا، قريبة من المستويات القياسية، إذ يبلغ سعر الجوال (60 كلج) نحو 85 جنيها إسترلينيًا.

وقال رئيس أحد أكبر مصدري البن في البرازيل، طالبًا عدم ذكر اسمه، في

تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "تلقينا طلبات من مشترين في جميع البلدان الكبرى، ومن جميع شركات تصنيع القهوة الكبرى في العالم، يريدون الحصول على الخام بشكل أسرع تفاديا لأي طارئ".

وفي سياق متصل، أوضح تاجر قهوة مقيم في بريطانيا، أن "المصنعين والتجار يخزنون الحبوب، لأنهم يتوقعون تعطل الإمدادات في أي وقت".

وعلى نفس المنوال، أعلنت رابطة مصدري البن في البرازيل، أن نقصًا في تلبية طلبات البيع، ستشهدها الأشهر المقبلة، رغم أن البلاد قد تنتج محصولًا قياسيًا هذا العام يصل إلى أكثر من 70 مليون جوال.

وقال روبرتو فيليز من اتحاد المزارعين في كولومبيا: "ربما نحصل على أفضل الأسعار، لكن مع هذا نواجه مشاكل لوجستية في التصدير بسبب كابوس فيروس كورونا".